به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ رضا کاظمی گفت: ماموران انتظامی این شهرستان از استفاده دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در در منزل اشخاصی در شهر منجیل و بخش بلوکات شهرستان رودبار مطلع شدند و بررسی موضوع بصورت ویژه در دستور پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی از تحقیقات نامحسوس صورت گرفته در این زمینه و اطمینان پلیس از صحت موضوع دریافتی خبر داد و افزود: پس از هماهنگی قضائی گروهی متخصص از مأموران اداره آگاهی و کلانتری ۱۳ منجیل به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این مکان ها، ۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به همراه تجهیزات مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: متهم ۳۴ و ۶۵ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعت اخلال در شبکه برق‌رسانی می‌شود از شهروندان خواست، هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.