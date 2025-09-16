از یکم تیرماه قیمت نان در اسدآباد تغییر داشته و قیمت کارت خوان‌ها به قیمت قبل مانده است، این موضوع موجب گلایه مردم و نانوایان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار اسدآباد در این خصوص با بیان اینکه مشکل تفاوت قیمت نان را با استانداری و اداره کل غله در میان گذاشتیم، گفت: برابر مصوبه استانی از یکم تیرماه امسال قیمت نان در این شهرستان تغییر کرده و به قیمت جدید نان عرضه می‌شود.

سلیمان نظری دوست افزود: قیمت مصوبه کارت خوان‌ها تغییر نکرده و سامانه به قیمت قبل نان را محاسبه می‌کند که این موضوع موجب نارضایتی مردم و نانوایان شده است.

او تأکید کرد: موضوع تفاوت قیمت فروش نان و قیمت مصوبه کارت خوان‌ها در مکتابه‌ای به استانداری و اداره کل غله در میان گذاشتیم و منتظریم که تغییرات قیمت‌ها اعمال شود.

فرماندار اسدآباد تصریح کرد: در شهرستان اسدآباد ۱۲۰ واحد نانوایی وجود دارد که روزانه ۲۷ هزار قرص نان پخت می‌کنند.