

شادبخش، سالمند سالم و فعال را یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های یک جامعه پویا عنوان کرد و افزود: سالمندی دوره‌ای اجتناب‌ناپذیر در زندگی است و هم فرد و هم دولت باید اقدامات لازم را برای ایجاد دوران سالمندی سالم و فعال انجام دهند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی استان البرز با تأکید بر اهمیت دوران سالمندی، آموزش‌های لازم برای این دوره از زندگی را ضروری دانست.

شادبخش همچنین به اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده توسط سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این طرح که به‌صورت پایلوت در استان البرز در حال اجرا است، با هدایت بیماران نیازمند به مسیر صحیح دریافت خدمات درمانی، نقش مؤثری در بهبود خدمات ایفا خواهد کرد. وی هدف از برگزاری این همایش را علاوه بر ارتقای سواد سلامت سالمندان، تبیین اهمیت این طرح عنوان کرد.

نسرین گودرزی، مدرس آموزش ارتقای سطح سواد سلامت سالمندان، به تشریح اهمیت دوران سالمندی، بیماری‌های شایع این دوره، و ضرورت خودمراقبتی و مراقبت‌های ویژه سالمندان پرداخت.