پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه از کشف یک دستگاه موتور سیکلت غیر مجاز از نوع هوندا با حجم ۴۰۰ سی سی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ رضا شمسایی گفت: مأموران آگاهی این شهرستان یک دستگاه موتورسیکلت هوندا سی بی به رنگ آبی با حجم موتور ۴۰۰ سی سی، بدون پلاک و مدارک قانونی در سطح شهر توقیف کردند.
وی با بیان اینکه ارزش موتورسیکلت کشف شده بیش از ۲ میلیارد ریال است، افزود: متهم ۳۰ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.