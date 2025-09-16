به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ رضا شمسایی گفت: مأموران آگاهی این شهرستان یک دستگاه موتورسیکلت هوندا سی بی به رنگ آبی با حجم موتور ۴۰۰ سی سی، بدون پلاک و مدارک قانونی در سطح شهر توقیف کردند.

وی با بیان اینکه ارزش موتورسیکلت کشف شده بیش از ۲ میلیارد ریال است، افزود: متهم ۳۰ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.