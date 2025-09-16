پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس فتا گیلان گفت: برخی افراد سودجو با ایجاد کانالها و صفحات جعلی در شبکههای اجتماعی و تبلیغ فروش کتاب و لوازمالتحریر ارزان یا تخفیفهای ویژه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر حسین نقی مهر گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، برخی افراد سودجو با ایجاد کانالها و صفحات جعلی در شبکههای اجتماعی و تبلیغ فروش کتاب و لوازمالتحریر ارزان یا تخفیفهای ویژه اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکنند.
وی افزود: چنین اقداماتی نهتنها موجب خسارت مالی به خانوادهها میشود، بلکه باعث ایجاد بیاعتمادی در خریدهای اینترنتی شده که لازم است شهروندان نسبت به این گونه کلاهبرداریها آگاهی کافی داشته باشند.
رئیس پلیس فتا استان گفت: خانوادهها صرفاً از فروشگاههای معتبر و وبسایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید کنند و همچنین پیش از هرگونه پرداخت وجه، از صحت آگهی، هویت فروشنده و اعتبار درگاه پرداخت اطمینان حاصل کنند.
سرهنگ نقیمهر افزود: شهروندان با رعایت نکات ایمنی میتوانند در آغاز سال تحصیلی آرامش و خاطرهای خوش برای فرزندان خویش رقم بزنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش دهند.