امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تولید داروی درمان سرطان‌های تنفسی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۵- ۱۶:۵۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
آغاز عملیات ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری با حضور رئیس جمهور
آغاز عملیات ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری با حضور رئیس جمهور
۱۴۰۴-۰۶-۲۳
بالا رفتن تب مسافرت همزمان با پایین آمدن دمای هوا
بالا رفتن تب مسافرت همزمان با پایین آمدن دمای هوا
۱۴۰۴-۰۶-۲۳
تلاطم در شرق اروپا
تلاطم در شرق اروپا
۱۴۰۴-۰۶-۲۴
آثار حضور ارتش آمریکا بر زنان کره‌ای
آثار حضور ارتش آمریکا بر زنان کره‌ای
۱۴۰۴-۰۶-۲۴
خبرهای مرتبط

نخستین درمان هدفمند سرطان پروستات پیشرفته با رادیوداروی لوتیشیوم ۱۷۷ در گیلان

تولید نخستین ویروس آنکولایتیک مهندسی‌شده در ایران برای درمان سرطان گلیوبلاستوما

برچسب ها: داروی سرطان ، درمان سرطان ، سرطان ریه
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 