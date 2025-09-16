تاریکی پل عابر پیاده، تراشیده شدن آسفالت خیابان آموزش و پرورش در آستانه ماه مهر و فواره آب در اوج بحران کمآبی از جمله موضوعاتی است که مخاطبان شبکه آفتاب به آن پرداختهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تراشیده شدن آسفالت خیابان آموزش و پرورش در آستانه ماه مهر، تاریکی پل عابر پیاده و فواره آب در اوج بحران کمآبی از جمله موضوعاتی است که مخاطبان شبکه آفتاب به آن پرداختهاند.
شما مخاطبان گرامی میتوانید تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.
این بسته سه شنبهها در بخشهای خبری شبکه آفتاب و کانالهای پیامرسان خبرگزاری صداوسیما منتشر میشود.