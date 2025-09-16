پایان نخستین لیگ تیراندازی البرز
نخستین لیگ تیراندازی البرز با قهرمانی تیم «آکادمی البرز» در تفنگ و تیم «آکادمی قراگوزلو الف» در تپانچه پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، نخستین دوره لیگ تیراندازی استان البرز، یادواره شهید دکتر طاهر امیری با برگزاری دیدارهای هفته پایانی در سالن تیراندازی مالکاشتر به ایستگاه آخر رسید.
در آخرین هفته رشته تپانچه تیم آکادمی قراگوزلو (الف) برابر تیم امید به برتری رسید، پرشین، تیم گاز استان البرز را شکست داد و تیم شهاب نیز در مصاف با شهدای طالقان پیروز شد.
در آخرین هفته رشته تفنگ نیز؛ تیم پدیده از سد شهدای طالقان عبور کرد، تیم آکادمی البرز در جدالی نزدیک، آکادمی قراگوزلو (ج) را مغلوب کرد و تیم آکادمی قراگوزلو (د) نیز در برابر سیمرغ به پیروزی دست یافت.