فاز دوم روکش آسفالت محور مواصلاتی کنارک به نیکشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، عبدالغفور سابکزهی مدیر اداره راهداری و حمل و نقل جادهای نیکشهر گفت: این قطعه به طول ۲۰ کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۱۵۰میلیارد تومان از کیلومتر ۳۸ محور نیکشهر در حال اجراست.
سابکزهی افزود: به دلیل دوطرفه بودن مسیر، همزمان با انجام عملیات روکش آسفالت، تردد وسایل نقلیه نیز جریان دارد.
محور نیکشهر کنارک به عنوان یکی از پرترددترین مسیرهای ارتباطی سیستان وبلوچستان است که نقش مهمی در جابهجایی کالاهای اساسی به اقصی نقاط کشور ایفا دارد.