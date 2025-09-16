مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری البرز از اجرای ۸ طرح عمرانی و اجتماعی در قالب قرارگاه اجتماعی استان در شهر ماهدشت خبر داد و گفت: این طرح‌ها با اعتباری نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان اجرا شده و بخشی از آنها جلوتر از برنامه زمان‌بندی تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، عبدالسعید حقیقی مقدم در حاشیه بازدید از طرح قرارگاه اجتماعی استان در ماهدشت اظهار داشت: قرارگاه اجتماعی استان ابتکاری ارزنده و ماندگار است که به صورت هدفمند در دو محله ماهدشت با اجرای ۸ طرح پیگیری می‌شود. بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شده و تاکنون نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان برای این پروژه‌ها هزینه شده است.

وی با اشاره به سرعت و کیفیت اقدامات عمرانی افزود: برخی طرح ها جلوتر از برنامه زمان‌بندی اجرا شده است در هفته‌های آتی موانع جزئی موجود برطرف شود تا پروژه‌های باقیمانده نیز تکمیل و در موعد مقرر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی با اشاره به بازدید از شهرک پیام در ماهدشت گفت: نیاز‌های این محله گسترده است و با تدبیر شهرداری ماهدشت و حمایت فرمانداری، شرایط زیست شهری به‌طور مستمر بهبود خواهد یافت. آنچه در بازدید‌ها مشاهده شد نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای ساکنان این محله است و امید می‌رود مردم به‌زودی از ثمرات این اقدامات بهره‌مند شوند.