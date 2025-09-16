به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ رضا کاظمی گفت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری دسته جمعی چندین نفر در شهر لوشان، بلافاصله ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ و یگان امداد این شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: پلیس ۸ نفر از عاملان نزاع و درگیری که موجب سلب آرامش عموم شده بودند را در دو عملیات مجزا پلیسی دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار با بیان اینکه افرادی که باعث تشویش اذهان عمومی و القاء حس ناامنی می‌شوند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، و برخورد پلیس و دستگاه قضائی در مقابل هر نوع ایجاد مزاحمت و اوباش‌گری سرسختانه خواهد بود.

سرهنگ رضا کاظمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.