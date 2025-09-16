پخش زنده
عملیات نورپردازی جدید در کاخ موزه چهلستون اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: عملیات نورپردازی تکمیلی و جدید کاخموزه چهلستون اصفهان با ۱۰ میلیارد ریال هزینه به پایان رسید.
امیر کرمزاده افزود:این عملیات نورپردازی قبل از برنامه زمانبندیشده به پایان رسید و گردشگران از این پس میتوانند جلوههای ویژه و زیبایی از شب مجموعه جهانی کاخموزه چهلستون را مشاهده کنند.
کاخ موزه چهلستون بهمنظور اجرای امور دیوانی و تفریحی در دولتخانه صفوی در قرن یازدهم هجری قمری بنا نهاده شد؛ ویژگی مهم این عمارت، وجود نقاشیهای بسیار زیبای هنرمند عصر صفوی «رضا عباسی» است که به سبک مینیاتور ایرانی، دیوار تالارهای کاخ را تزیین کرده است.
این مجموعه که مساحتی بیش از ۶۷ هزار مترمربع مساحت دارد، همزمان با ۹ باغ ایرانی در سال ۱۳۹۰ به ثبت یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) رسید.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی (هزار و ۹۴۰ اثر ملی و ۱۵ اثر ثبت جهانی) و ۶۰۰ خانه تاریخی و جاذبههای مختلف طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی یکی از قطبهای گردشگری ایران است.