به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول مکتب آیت الله یعقوبی از مراجع تقلید عراق در این مراسم گفت: معرفی پیامبر اکرم (ص) به عنوان اسوه حسنه نیازمند آن است که سیره شریف و مبارک آن حضرت به صورت دقیق و تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد و فقط به روایت‌های تاریخی آن بسنده نشود.

آیت الله سید محمد الموسوی گفت: وقتی خدای ما یکی است پیغمبر ما یکی است و قبله ما یکی است بر همه مسلمانان جهان واجب است که اتحاد داشته باشیم و این اتحاد ناگسستنی باشد.

این مراسم به همت حوزه علمیه خراسان با حضور سیصد نفر از علمای شیعه و اهل سنت مشهد برگزار شد.