مدیرعامل آتیه صبا از بازسازی اقتصادی هواپیمایی آسمان از طریق مدیریت پیمان خبر داده که در آن، مالکیت و امنیت شغلی کارکنان حفظ خواهد شد. در مقابل، وزیر تعاون با قاطعیت اعلام کرده که هیچ بودجه‌ای از بیت‌المال به این شرکت تزریق نمی‌شود و ضرب‌الاجلی برای تعیین تکلیف مدیریتی آن تعیین شده است. این رویکرد جدید، امید به احیای آسمان را زنده کرده است.

شرکت هواپیمایی آسمان، که زمانی یکی از نام‌های آشنای صنعت هوایی کشور بود، این روزها درگیر طرحی نو برای بازسازی اقتصادی است. سید علیرضا عظیمی‌پور، مدیرعامل و نایب رئیس شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا (زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری)، امروز در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از روش مدیریت پیمان به عنوان راهی برای احیای این ایرلاین نام برده و اطمینان داده است که در این فرآیند، امنیت شغلی کارکنان و مالکیت آسمان حفظ خواهد شد.

عظیمی‌پور با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی در سطح جهان معمولاً مالکیت را حفظ کرده و مدیریت را واگذار می‌کنند، معتقد است این روش فرصتی برای ارتقای بهره‌وری آسمان است. او با انتقاد از سوءمدیریت‌های گذشته که منجر به عملیاتی شدن تنها سه تا چهار فروند از ناوگان ۲۳ فروندی این شرکت شده، تاکید کرد که تمام ذینفعان و همکاران سازمان‌های مرتبط به زودی از جزئیات اقدامات مطلع خواهند شد.

در مقابل، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت فعلی هواپیمایی آسمان را “فاجعه” خوانده و هر فردی که در این شرکت پست و مقامی داشته را مقصر دانسته است. وی با قاطعیت اعلام کرد: “دولت، بیت‌المال را برای تزریق به شرکتی که این گونه خسارت‌آفرین بوده، هزینه نخواهد کرد. نه این پول را داریم و نه اجازه می‌دهم از بیت‌المال این پول به این شرکت تزریق شود.”

میدری با تعیین ضرب‌الاجل برای بررسی گزینه‌های پیمان مدیریت آسمان، تاکید کرد که باید شرکت خصوصی مناسبی پیدا شود و حتی اعلام آمادگی کرد که “یک هفته تمام زمان می‌گذارم که این شرکت درست شود.”

این اتفاقات نشان می‌دهد که مسئولان عزم جدی برای اصلاح ساختار و بازگرداندن آسمان به جایگاه واقعی خود دارند، اما این بار با رویکردی متفاوت: عدم اتکا به منابع دولتی و جذب قوی بخش خصوصی. آیا این بار آسمان می‌تواند از خاکستر سوءمدیریت‌های گذشته دوباره اوج بگیرد؟ پاسخ به این سوال در گرو انتخاب شریک خصوصی توانمند و اجرای صحیح برنامه‌های مدیریتی خواهد بود.