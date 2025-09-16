به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،شهیدهراچ هاکوپیان یکی از شهدای والا مقام ارامنه در هشت سال دفاع مقدس بود که در تاریخ بیستم فروردین ماه سال ۶۶ و در عملیات" کربلای ۹ " به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید والامقام با تلاش گروه‌های تفحص شهدا در سال ۹۱ در منطقه باباهادی کشف و در سال ۹۲ همزمان با شهادت حضرت زهرا (س) با بدرقه باشکوه جوانان در دانشگاه آزاد اسلامی واحدزاهدان آرام گرفت.

با پیگیری های انجام‌شده و اخذ نمونه خون از پدر و مادر بزرگوار شهید پیکر مطهرش پس از گذشت ۷ سال از زمان تدفین، در شهریور سال ۱۳۹۹، از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.

پیکرمطهر این شهید پس از شناسایی و عملیات نبش قبر، به زادگاهش اصفهان بازگشت و در مزار ارامنه این شهرستان به خاک سپرده شد.