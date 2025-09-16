پخش زنده
در رویداد ایرانِ جان اصفهانِ ایران یادی شد از شهیدی که ۷ سال مهمان مردم زاهدان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،شهیدهراچ هاکوپیان یکی از شهدای والا مقام ارامنه در هشت سال دفاع مقدس بود که در تاریخ بیستم فروردین ماه سال ۶۶ و در عملیات" کربلای ۹ " به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
پیکر مطهر این شهید والامقام با تلاش گروههای تفحص شهدا در سال ۹۱ در منطقه باباهادی کشف و در سال ۹۲ همزمان با شهادت حضرت زهرا (س) با بدرقه باشکوه جوانان در دانشگاه آزاد اسلامی واحدزاهدان آرام گرفت.
با پیگیری های انجامشده و اخذ نمونه خون از پدر و مادر بزرگوار شهید پیکر مطهرش پس از گذشت ۷ سال از زمان تدفین، در شهریور سال ۱۳۹۹، از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.
پیکرمطهر این شهید پس از شناسایی و عملیات نبش قبر، به زادگاهش اصفهان بازگشت و در مزار ارامنه این شهرستان به خاک سپرده شد.