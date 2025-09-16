به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دومین رزمایش سراسری پایش واحد‌های عرضه‌کننده آفت‌کش‌های کشاورزی همزمان با سراسر کشور در استان لرستان برگزار شد.

هدف از اجرای این مانور صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت غذایی، تشدید نظارت بر بازار سموم کشاورزی و مقابله با عرضه آفت‌کش‌های غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته است.

در این رزمایش ۱۴۰ تیم نظارتی در استان با محوریت مدیریت حفظ نباتات و با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله مدیریت حراست، بازرسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق اصناف کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن نیروی انتظامی، اقدام به بازرسی و شناسایی واحد‌های متخلف نمودند.