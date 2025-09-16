مانور پایش واحدهای عرضهکننده آفتکشهای کشاورزی در لرستان
دومین رزمایش سراسری پایش واحدهای عرضهکننده آفتکشهای کشاورزی همزمان با سراسر کشور در استان لرستان برگزار شد.
هدف از اجرای این مانور صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت غذایی، تشدید نظارت بر بازار سموم کشاورزی و مقابله با عرضه آفتکشهای غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته است.
در این رزمایش ۱۴۰ تیم نظارتی در استان با محوریت مدیریت حفظ نباتات و با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله مدیریت حراست، بازرسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق اصناف کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن نیروی انتظامی، اقدام به بازرسی و شناسایی واحدهای متخلف نمودند.
در این مانور، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد و سموم غیرمجاز و ممنوعه کشفشده توقیف خواهد شد.
با اجرای این طرح، بازار سموم کشاورزی بیش از پیش ساماندهی شده و اعتماد کشاورزان به واحدهای مجاز افزایش مییابد.