نخبگان کشاورزی در رویدادی، راهکارهای افزایش تولید کلزا، دانه روغنی استراتژیک استان را بررسی کردند.
یکی از نکات مهم این رویداد، امضای تفاهمنامه همکاری با شرکت کشت و صنعت هزار جلفا بود که میتواند زمینه را برای همکاریهای بیشتر و استفاده از ظرفیتهای صنعتی در زنجیره تولید کلزا فراهم کند. کارشناسان زراعی حاضر در این همایش، بهترین زمان برای کشت کلزا را نیمه شهریور تا نیمه مهرماه عنوان کردند و بر رعایت اصول فنی کشت برای دستیابی به حداکثر محصول تاکید داشتند.
در حاشیه این رویداد علمی-ترویجی، نمایشگاهی از ملزومات و تجهیزات نوین کشت کلزا نیز برپا شد که فرصتی را برای آشنایی کشاورزان با فناوریهای جدید و تهیه نهادههای مورد نیازشان فراهم آورد. این اقدامات نشاندهنده عزم جدی استان قزوین برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی تولید کلزا در کشور و کمک به خودکفایی در زمینه دانههای روغنی است.