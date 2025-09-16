به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پارادوچرخه سواری قهرمانی کشور ۱۴۰۴ به میزبانی تهران برگزار شد.

در این رویداد ۴۷ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان در دو رشته پیست و جاده (۴ ماده) در کلاس‌های پزشکی مختلف با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات پس از محاسبه امتیازات شرکت کنندگان در دو رشته جاده و پیست؛ هیئت دوچرخه سواری فارس به عنوان قهرمانی دست یافت، هیئت تهران نایب قهرمان شد و عنوان سوم نیز به هیئت لرستان رسید.