به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ منطقه آزاد انزلی برای طراحی «هویت بصری روستای ملی حصیر ایران، فشتکه» فراخوان داد.

منطقه آزاد انزلی اعلام کرد: شرکت کنندگان می‌توانند تا ۱۵ مهر آثار خود را به نشانی jashnvare@anzalifz.ir ایمیل کنند.

دروازه ورودی روستا، «سازه‌های نمادین و الهام گرفته از حصیربافی و هنر گیلان»، لوگو یا آرم «نشانه‌ای گرافیکی که بیانگر ملی بودن ف اصالت و هنر حصیربافی» و تمبر فشتکه «حصیر یا نشان سنتی برای امضای آثار حصیری» از بخش‌های این فراخوان است.

خلاقیت، نوآوری با قابلیت اجرا و الهام از فرهنگ و نقوش بومی گیلان از ویژگی آثار ارسالی باید باشد.