منطقه آزاد انزلی برای طراحی «هویت بصری روستای ملی حصیر ایران، فشتکه»، فراخوان داد.
منطقه آزاد انزلی اعلام کرد: شرکت کنندگان میتوانند تا ۱۵ مهر آثار خود را به نشانی jashnvare@anzalifz.ir ایمیل کنند.
دروازه ورودی روستا، «سازههای نمادین و الهام گرفته از حصیربافی و هنر گیلان»، لوگو یا آرم «نشانهای گرافیکی که بیانگر ملی بودن ف اصالت و هنر حصیربافی» و تمبر فشتکه «حصیر یا نشان سنتی برای امضای آثار حصیری» از بخشهای این فراخوان است.
خلاقیت، نوآوری با قابلیت اجرا و الهام از فرهنگ و نقوش بومی گیلان از ویژگی آثار ارسالی باید باشد.