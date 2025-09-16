پخش زنده
اسامی داوران بازیهای هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازیهای هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۷ شهریور
پالایش نفت آبادان – نفت امیدیه
فریبا کعبی کرمانشاهی – نسیم کیانی مقدم – زینب عرب زاده – نرجس حسین پور – نرگس خاتون درگویی
ناظر: آرزو فدایی
سپاهان اصفهان – پالایش نفت اصفهان
سمیه یدی – الهام مبارکی – ربابه سادات رضوی – آنیسا اسحاقی – صحرا بابایی
ناظر:پرستو عرفانی
فردوسی ثامن مشهد – شرکت ملی حفاری
سیده آذر موسوی – زهرا فدایی – محدثه میرزایی – فاطمه زهرا موسی پور – سمیه دهگاهی
ناظر: مریم پورجعفریان
استقلال تهران – ایران زمین ملارد
لیلا ویسی – نیلوفر سادات میرکریمی – مائده علی نقی – سمیه طاهری – معصومه مولایی
ناظر: فرشته شجاعی