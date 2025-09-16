به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازی‌های هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۷ شهریور

پالایش نفت آبادان – نفت امیدیه

فریبا کعبی کرمانشاهی – نسیم کیانی مقدم – زینب عرب زاده – نرجس حسین پور – نرگس خاتون درگویی

ناظر: آرزو فدایی

سپاهان اصفهان – پالایش نفت اصفهان

سمیه یدی – الهام مبارکی – ربابه سادات رضوی – آنیسا اسحاقی – صحرا بابایی

ناظر:پرستو عرفانی

فردوسی ثامن مشهد – شرکت ملی حفاری

سیده آذر موسوی – زهرا فدایی – محدثه میرزایی – فاطمه زهرا موسی پور – سمیه دهگاهی

ناظر: مریم پورجعفریان

استقلال تهران – ایران زمین ملارد

لیلا ویسی – نیلوفر سادات میرکریمی – مائده علی نقی – سمیه طاهری – معصومه مولایی

ناظر: فرشته شجاعی