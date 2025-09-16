پخش زنده
برداشت پسته از باغات سیستان وبلوچستان آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،علیرضا دهمرده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت: سطح زیر کشت پسته استان ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار است که ۱۱ هزار و ۲۰۰ هکتار آن بارور و مابقی غیربارور است.
وی شهرستانهای زاهدان، خاش، تفتان و میرجاوه را مهمترین مناطق کشت پسته استان برشمرد و افزود: تاکنون حدود هزار و ۵۰۰ تن از محصول امسال برداشت و به بازار مصرف عرضه شده است.
به دلیل شرایط مطلوب آبوهوایی و استفاده کم از سموم، میتوان از پسته این استان به عنوان یک محصول سالم و ارگانیک نام برد.