‎به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،علیرضا دهمرده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت: سطح زیر کشت پسته استان ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار است که ۱۱ هزار و ۲۰۰ هکتار آن بارور و مابقی غیربارور است.

‎وی شهرستان‌های زاهدان، خاش، تفتان و میرجاوه را مهم‌ترین مناطق کشت پسته استان برشمرد و افزود: تاکنون حدود هزار و ۵۰۰ تن از محصول امسال برداشت و به بازار مصرف عرضه شده است.

به دلیل شرایط مطلوب آب‌وهوایی و استفاده کم از سموم، می‌توان از پسته این استان به عنوان یک محصول سالم و ارگانیک نام برد.