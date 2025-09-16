رئیس جمهور ترکیه گفت: کسانی که بر اسرائیل حکومت می‌کنند چیزی بیش از یک شبکه کشتار نیستند که درک تندرویانه خود را به یک ایدئولوژی فاشیستی تبدیل کرده‌اند و از این نظر، نتانیاهو عملاً از نظر ایدئولوژیکی با هیتلر در یک خط است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ رجب طیب اردوغان در مسیر بازگشت از کنفرانس کشور‌های اسلامی و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: همانطور که هیتلر، تحت تأثیر پیشرفت خود، نتوانست شکستی را که در انتظارش بود پیش‌بینی کند، نتانیاهو نیز با همان سرنوشت نهایی رو‌به‌رو خواهد شد.

وی افزود: اسرائیل به مسلمانان و مسیحیان و همچنین یهودیان آسیب می‌رساند. به یهودیانی که با نسل‌کشی‌های اسرائیل مخالفند گوش دهید، آنگاه به وضوح خواهید دید که صهیونیسم چه ایدئولوژی خطرناکی است و اگر قرار باشد اسرائیل صهیونیستی با چیزی مرتبط باشد، آن تروریسم و فاشیسم است.

رئیس جمهور ترکیه گفت: منشور سازمان ملل، تمامیت ارضی کشورها، برابری حاکمیت و عدم پذیرش تغییر اجباری مرز‌های آنها را اعلام می‌کند. بنابراین، سناریو‌هایی که بر اساس مفهوم «سرزمین موعود» ایجاد می‌شوند، از نظر قانونی نامعتبر و فاقد مشروعیت هستند.

وی با بیان اینکه اسرائیل بی‌پروا به راهزنی خود در منطقه ادامه می‌دهد، گفت: پس از حملات به غزه، سوریه، لبنان، یمن و ایران، اکنون هیئت مذاکره‌کننده صلح در قطر را هدف قرار داده است. این واقعیت که هیئت مذاکره‌کننده هدف این حمله خائنانه قرار گرفته است، نقض آشکار نظام و قانون بین‌المللی است و این حمله نفرت‌انگیز، نقض آشکار حاکمیت یک کشور مستقل و صلح‌دوست است.

اردوغان افزود: ما خواستار تمام اقدامات قانونی و مؤثر ممکن برای متوقف کردن اقدامات غیرانسانی اسرائیل علیه مردم فلسطین هستیم و بر اقداماتی، چون قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با اسرائیل تاکید داریم.