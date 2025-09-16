انتخابات هفتمین دوره شوراها در مازندران، با انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات این دوره آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرایند انتخابات هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاها در مازندران، با انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات این دوره و دعوت از منتخبان شوراهای شهرستانها در این استان کلید خورد.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران امروز در بیست و ششمین اجلاسیه شورای اسلامی استان که در آمل برگزار شد گفت: شوراها یکی از ستونهای اصلی دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران هستند و باید اهمیت وجایگاه آن تقویت شود.
امیر حسینی جو با بیان اینکه درهمین راستا و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون در سختترین شرایط، انتخابات در کشور برگزار شد، افزود: حتی درسال ۱۴۰۳ و با توجه به شهادت آیت الله رییسی رئیس جمهور، با درایت مقتدرانه رهبر معظم انقلاب، انتخابات برگزار شد و جمهوریت در لوای اسلامی تثبیت دوباره شد.
وی افزود: تاکنون شش دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در کشور برگزار شده و دوره هفتم این شورا نیز در روزجمعه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران به زمان بندی استعفا برای داوطلبان این انتخابات اشاره کرد و ادامه داد: با اعلام ستاد انتخابات کشور، روزهای ۲۱ تا ۲۷ مهر زمان استعفا تعیین شده و از ۲۷ مهر نیز کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات شورای اسلانی شهر و روستاها میتوانند برای دریافت گواهی عدم سو پیشینه اقدام نمایند.
حسینی جو تصریح کرد: ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه ۲۱ تا ۲۷ دی ماه و روستاها نیز از ۲۴ تا ۳۰ اسفند امسال به مدت ۷ روز انجام خواهد شد.
وی، شوراها را همراهان مجموعه مدیریت دولت در استان در همه شرایط دانست و یادآورشد: ظرفیت شوراهای مازندران بسیار بالا است و خود را محدود به موضوعات جزیی نکنند و با توجه به اینکه پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند به همه موضوعات ورود نمایند.
رئیس شورای اسلامی استان مازندران هم دراین نشست، با بیان اینکه جامعه شورایی از معتمدین مردم درهرشهر و روستا هستند و صادقانه به مردم خدمت میکنند، افزود: شعار شورای اسلامی استان شورا باوری و شورا یاوری است.
حمید سام دلیری افزود: شوراهای استان متحد به همراهی و همکاری با مجموعه مدیریت دولت در استان هستند.