در آستانه سال تحصیلی جدید، با مشارکت بنیاد علوی، تعداد ۱۲ هزار بسته لوازم‌التحریر مرغوب میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار خراسان شمالی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان در این مراسم با اشاره به اجرای پویش مهر علوی و طرح لبخند مهر، بر لزوم هم‌افزایی همه‌جانبه برای تأمین ملزومات تحصیل دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: گسترش حمایت‌ها در ابعاد مختلف برای خانواده‌های کمتر برخوردار، امری ضروری و انسانی است.

علی متقیان افزود: این کمک‌های نیک اندیشانه، علاوه بر کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده ها، سبب الگوگیری نسل دانش‌آموز از فرهنگ نیکوکاری و نوع دوستی می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: همگان باید بدانند که پیمودن مسیر عدالت آموزشی تنها با همکاری و مساعدت همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مردمی امکان‌پذیر است.

جواد عبدی، مجری بنیاد علوی در خراسان شمالی نیز در آئین گفت: این تعداد بسته‌ی لوازم‌التحریر باکیفیت، با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق کمتربرخوردار و دهک‌های اول و دوم درآمدی و با هزینه‌ای بالغ بر ۶ میلیارد تومان تهیه و در سراسر استان توزیع شد.