برگزاری ۱۹ جلسه ستاد تسهیل، سالجاری در لرستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان از ابتدای سال جاری تاکنون هر ۹ روز یکبار جلسه ستاد تسهیل برگزار شده تا زمینه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی از جمله روند اخذ تسهیلات، مجوزها فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: باهدف مشکلات واحدهای تولیدی از جمله روند اخذ تسهیلات، مجوزها تا کنون ۱۹ جلسه ستاد تسهیل در استان برگزار شده است.
امید امیدی با اشاره به مشکلات عمده واحدهای تولیدی استان، از جمله مسائل بانکی، بیمهای و مالیاتی، گفت: این مشکلات ابتدا در کمیته کارشناسی بررسی و به ستاد تسهیل ارجاع میشود.
وی تأکید کرد که برگزاری مستمر این جلسات نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان استان دارد.
امیدی همچنین از مکاتبه با دستگاههای کشور برای رفع مشکلات مالیاتی و بیمهای کارخانه نساجی بروجرد خبر داد و گفت: این واحد یکی از واحدهای فعال استان است که با روال بهتری وارد فاز تولید شده و در ماههای آتی، درآمد بیشتری خواهد داشت.
وی همچنین به مشکلات موجود برای بهرهبرداری از سردخانه دلفان اشاره کرد و افزود که این مسائل به زودی برطرف خواهد شد.
در این جلسه، مشکلات کارخانههای نساجی بروجرد، سردخانه صنعتی زاگرس، داروسازی خرمان، تعاونی ۶۷۹ پایکار، شرکت هستی پخش جاوید، تولیدکنندگان پودر مکانیزه الیگودرز، شرکت خمیرمایه لرستان و شرکت تولید مواد معدنی کانیاز ساعی مورد بررسی قرار گرفت.