ادای احترام رئیس فدراسیون کاراته ایران به خانواده شهید مدافع حرم و قهرمان کاراته
رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران با خانواده شهید مدافع حرم محمدرضا فخیمی دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مسعود رهنما در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم محمدرضا فخیمی با اشاره به روحیه استکبارستیزی و ایستادگی شهید فخیمی گفت:فرزند شما نخواست که پرچم حسینی پایین بیاید و ما در مسابقات ورزشی با این نیت به زمین مسابقه میرویم.این بیان نمادین، نشاندهنده بهرهگیری ورزشکاران ایرانی از مکتب حماسهسازان کربلا و شهدای مدافع حرم برای کسب موفقیت و پرچمداری در عرصههای بینالمللی است.
گفتنی است شهید محمدرضا فخیمی یکی از چهرههای ورزشی و مذهبی استان بود که با پیوستن به شهدای مدافع حرم، نام خود را در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی به عنوان قهرمانی در دو عرصه ورزش و دفاع از حریم اهل بیت (ع) ثبت کرد.