معاون معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: شرکت‌های معدن و صنایع معدنی باید با هم‌افزایی برنامه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری، به توسعه فناوری و افزایش کیفیت محصولات داخلی دست یابند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امید امامی در نخستین نشست هم اندیشی مدیران بومی سازی معدن و صنایع معدنی در سال 1404، تصریح کرد: شرایط کشور به گونه ای است که باید در ساخت تجهیزات و تولید دانش از حداکثر توان داخلی به منظور کاهش ارزبری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه کاهش ارزی بری به عنوان یک الزام برای شرکت های این حوزه در نظر گرفته شود، افزود: امروزه بومی سازی یک سیاست و نگرش اصلی در این حوزه محسوب می شود و نباید با آن به عنوان امری اختیاری و لوکس نگاه شود.

به گفته امامی، کاهش ارزبری و همچنین افزایش توان ساخت داخلی و کمک به رشد شرکت ها از جمله اهداف اصلی اجرای سیاست بومی سازی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است.

امامی ادامه داد: تمرکز نداشتن بر بومی سازی و همچنین توسعه فن آوری در راستای افزایش بهره وری؛ به معنی از دست رفتن توان و داشته های فعلی است که طی سالیان متمادی به دست آورده ایم.

معاون ایمیدرو همچنین از جایگاه این سازمان به عنوان راهبر و تسهیل گر سخن به میان آورد و تاکید کرد: توجه به صنایع پیشرفته (Hi-Tech) و سرمایه گذاری در حوزه های پرخطر را برعهده داریم تا به اهداف بالاتری در حوزه بومی سازی و توسعه فن آوری دست یابیم.

وی ایجاد هماهنگی، هم افزایی و اشتراک گذاشتن دستاورد شرکت های این حوزه را ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از مهمترین نکات در مسیر بومی سازی، جلوگیری از موازی کاری است چرا که این امر به اتلاف زمان و سرمایه می انجامد از این رو باید به صورت سیستماتیک به اشتراک گذاری برنامه ها، فعالیت ها و دستاوردها بپردازیم.

معاون ایمیدرو در ادامه با اشاره به تفاوت بومی سازی در حوزه های فولاد، مس و طلا گفت: برخی از حلقه ها همچون محصولات میانی فولادی نیازی به توسعه کمی ندارند از این رو تمرکز در این بخش معطوف به حوزه های بهره وری و نوآوری به منظور افزایش کیفیت و کاهش هزینه تمام شده خواهد بود.

امامی تاکید کرد: بخش های بالادستی با رویکرد "تامین مواد اولیه و توازن زنجیره" و حوزه پائین دستی برای رسیدن به "ارزش افزوده بالاتر" نیاز به توجه و سرمایه گذاری ویژه دارند.

پیش از امامی، فرهاد فرشاد، مدیر توسعه فناوری و بومی‌سازی ایمیدرو، با برشمردن اهداف کلان معدن و صنایع معدنی در حوزه بومی سازی و توسعه فناوری، بر لزوم هماهنگی و برگزاری جلسات مستمر به منظور پیاده سازی سیاست های این بخش تاکید کرد.