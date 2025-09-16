۲۶۰ بسته کیف و لوازمالتحریر به ارزش ۳۳۰ میلیون تومان، میان مددجویان کمیته امداد شهرستان سیمرغ توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در رزمایشی با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند، ۲۶۰ بسته کیف و لوازمالتحریر به ارزش ۳۳۰ میلیون تومان میان مددجویان کمیته امداد شهرستان سیمرغ توزیع شد.
این مراسم در مسجد جامع شهر کیاکلا با حضورعلی کشوری نماینده مردم شهرستانهای قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی؛ حجتالاسلام خانلری امام جمعه شهرستان سیمرغ و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران و جمعی از خیرین و مسئولین برگزار شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران در این مراسم، با قدردانی از خانواده شهید کشوری و خیرین فعال در شبکه احسان و نیکوکاری شهرستان سیمرغ گفت: در استان مازندران بیش از ۱۶ هزار دانشآموز یتیم و محسنین تحت پوشش کمیته امداد هستند که ماهانه بهطور متوسط دو میلیون تومان سرانه دریافت میکنند.
معافی با اشاره به اولویت اشتغالزایی برای مادران دانشآموزان افزود: مشاغل خانگی در کنار درآمدزایی، پیوست فرهنگی نیز دارند و میتوانند میان مسئولیت مادری و کارآفرینی تعادل ایجاد کنند.
علی کشوری نماینده مجلس نیز، ضمن تاکید بر حمایت از مددجویان در فرآیند قانونگذاری، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاداتی را برای تقویت حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مطرح خواهیم کرد تا به توانمندسازی آنان و اشتغالآفرینی پایدار برسیم.
حجتالاسلام خانلری امام جمعه سیمرغ هم در این مراسم، خدمت به دانشآموزان نیازمند را تحقق آرمانهای انقلاب دانست و تصریح کرد: امروز به برکت نام شهید کشوری، ۲۶۰ دانشآموز نیازمند این شهرستان از بستههای تحصیلی بهرهمند شدند تا بتوانند مسیر علمآموزی و پیشرفت علمی خود را دنبال کنند.