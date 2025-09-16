بیش از ۴۶ هزار مورد بازرسی بهداشتی از ابتدای سال تاکنون انجام و ۳۵ هزار کیلوگرم فرآورده غیربهداشتی نیز کشف و از چرخه مصرف خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیش از ۴۶ هزار مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در استان انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی استان گفت: با اجرای این تعداد بازرسی از ابتدای امسال تاکنون ۳۵ هزار و ۸۵ کیلوگرم فرآورده غیربهداشتی کشف و از چرخه مصرف خارج شد.

محمد فتاحی افزود: در این مدت ۷۸ هزار و ۷۶۸ رأس دام سنگین و سبک در کشتارگاه‌های دام کشتار شده و سه هزار و ۸۶۱ تن گوشت قرمز استحصال و ۳۸۳ رأس دام به دلیل بیماری از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.

او گفت: همچنین در این مدت با کشتار ۱۶ میلیون و ۲۲۴ هزار قطعه مرغ در کشتارگاه‌های طیور، ۳۳ هزار و ۳۵۴ تن گوشت مرغ تولید و بیش از ۱۹۴ هزار قطعه طیور مبتلا به بیماری کشف شد.

مدیر کل دامپزشکی استان افزود: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۱۴۴ مورد تخلف بهداشتی در استان ثبت شده و ۸۵ مورد آن به مراجع قضایی ارجاع شده است.

فتاحی گفت: باوجود بازدید‌هایی که از مراکز عرضه و حمل فرآورده‌های خام دامی انجام می‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد غیربهداشتی، موضوع را به شماره ۱۵۱۲ اداره دامپزشکی اطلاع دهند.