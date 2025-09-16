پخش زنده
کارشناس هواشناسی گفت: با نفوذ جریانات شمالی فردا آسمان گلستان به ویژه در مناطق شرقی ابری همراه با بارشهای پراکنده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، مهدیه اصحابی گفت: وزش شدید باد به همراه گرد و غبار برای فردا دور از انتظار نخواهد بود.
برای روزهای پنجشنبه و جمعه آسمانی صاف و هوایی گرم برای استان پیش بینی میشود و بیشینه دما روز جمعه بین ۳۵ تا ۳۷ درجه سانتی گراد خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گفت: از عصر و جمعه شب سامانه بارشی همراه با وزش باد وارد استان میشود و روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده بارشهای موثر و خوبی در استان خواهیم داشت.