به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، مهدیه اصحابی گفت: وزش شدید باد به همراه گرد و غبار برای فردا دور از انتظار نخواهد بود.

برای روز‌های پنجشنبه و جمعه آسمانی صاف و هوایی گرم برای استان پیش بینی می‌شود و بیشینه دما روز جمعه بین ۳۵ تا ۳۷ درجه سانتی گراد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گفت: از عصر و جمعه شب سامانه بارشی همراه با وزش باد وارد استان می‌شود و روز‌های شنبه و یکشنبه هفته آینده بارش‌های موثر و خوبی در استان خواهیم داشت.