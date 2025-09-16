به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ی منطقه ای استانداری گیلان امروز در نشست بررسی راهکارهای توسعه ی همکاری های گیلان و ازبکستان در حوزه ی ابریشم که با حضور سفیر ازبکستان در تهران و ۵ تن از مسئولان صنعت ابریشم این کشور در رشت برگزار شد، بر لزوم گسترش همکاری ها در عرصه ی علمی و ژنتیکی، انتقال فن آوری و فرآوری ، استاندارد سازی و ایجاد برند مشترک و توسعه ی بازار ابریشم تاکید کرد و گفت: این مهم می تواند با نگاهی بر ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری به توسعه ی مناسبات دو کشور کمک کند.

الهیار مصباحی همچنین آمادگی گیلان را برای گسترش مبادلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با ازبکستان اعلام کرد و افزود: این مهم می تواند با تمرکز بر حوزه ی ابریشم استوار باشد.

وی گفت: نهایی شدن روند انعقاد تفاهم نامه ی همکاری با هیات ازبکستانی نیز از دیگر دستاوردهای نشست امروز بود که امضای آن می تواند روند تولید ، فرآوری و تجارت ابریشم را در این استان ارتقاء بخشد.

سفیر ازبکستان در ایران نیز که در راس هیاتی ۵ نفره از دست اندرکاران ابریشم ازبکستان به گیلان سفر کرده است، بر لزوم آمادگی دو کشور برای توسعه ی تبادلات و انتقال فن آوری های دو سویه تاکید کرد.

فریدالدین نصریوف آمادگی کشورش را برای توسعه ی همکاری ها با ایران بویژه گیلان اعلام کرد و افزود: ظرفیتهای متعددی بین دو کشور در حوزه ی ابریشم وجود دارد که تبلور عینی آن می تواند به حصول نتایج اثربخشی در زمینه ی تولید و تجارت ابریشم و گسترش روابط فرهنگی و اجتماعی ایران و ازبکستان بیانجامد و ازبکستان این آمادگی را دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز ظرفیت تولید پیله ی تر ابریشم در گیلان را به عنوان قطب اول کشور، سالانه ۴۰۰ تن اعلام و تصریح کرد: این رقم ۳۰ درصد تولید ایران است و از آن ۸۰ تن نخ ابریشم استحصال می شود.

صالح محمدی افزود: حجم تولید پیله ی تر کشور سالانه هزار و ۴۰۰ تن است و ثمره ی آن استحصال ۲۴۰ تن نخ ابریشم است که بخشی از نیاز بازار تولید فرش ابریشمی ایران را تامین می کند.