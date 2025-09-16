تاکنون بیش از ۹۰ عنوان کتاب و ۸۰ نرم افزار با محتوای علوم اسلامی و سبک زندگی به همت پژوهشگران و فعالان مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیر مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه هدف این مرکز، ارتقای پژوهش‌های دینی و اسلامی با استفاده از روش‌ها و ابزار‌های جدید است گفت: طنین وحی، هم آوای وحی (ترتیل قرآن با صدای ۱۴ قاری جوان) و هم نفس از جمله نرم افزار‌های تولیدی مرکز به صورت رایگان در دسترس عموم قرار گرفته است.

حجت الاسلام سید احمد سجادی افزود: در نرم افزار کاربردی طنین وحی، نخستین بار در جهان، ترجمه هنری قرآن کریم به شیوه نمایشنامه صوتی بر پایه نمایش نامه‌ها و هنرنمایی آیات قرآن ارائه شده است.

وی اضافه کرد: همچنین این مجموعه، محتوا‌هایی درباره سبک زندگی ایرانی، اسلامی از زمان جنینی، دوران بارداری، زایمان، پرورش روح و جسم نوزاد تا کودکی، نوجوانی و جوانی و انتخاب همسر، تشکیل و حفظ خانواده تا کهنسالی در قالب مقاله‌ها، بخش‌های صوتی و تصویری، کتاب‌های الکترونیکی تولید کرده است.

حجت الاسلام سجادی اضافه کرد: تاکنون ۵۰ اثر مکتوب و نرم افزاری درباره سبک زندگی ایرانی، اسلامی در مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان تولید و ارائه شده است.

مدیر مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان افزود: نرم افزار کابردی تولیدی مرکز با طراحی مناسب و قابلیت دسترسی آسان برای استفاده در همه دستگاه‌های هوشمند و از طریق پایگاه الکترونیکی مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان به نشانی hozeh.org در بخش محصولات قابل دسترسی رایگان است.

مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان از نهاد‌های پژوهشی حوزه در سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.