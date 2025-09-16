به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از تدوین و اجرای شیوه‌نامه رسمی ساماندهی دوره‌گردان خرید ضایعات و اجناس فرسوده خبر داد و گفت: بر اساس این طرح خودرو‌های دوره‌گرد تحت پروتکل مشخص کد دریافت کرده، بلوک‌بندی می‌شوند و همچون خودرو‌های جمع‌آوری پسماند خشک، فعالیت می‌کنند.

غلامرضا ساکتی ادامه داد: این خودرو‌ها همچون خودرو‌های جمع‌آوری پسماند خشک موظف هستند، برای جمع‌آوری ضایعات اقدام کرده و آنها را به مراکز پردازش تعیین‌شده انتقال دهند، همچنین ثبت آمار و کنترل مبدا تا مقصد برای اطمینان از شفافیت در این فرآیند در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در چارچوب این ساماندهی، افرادی که امکان فعالیت به‌عنوان نیروی کارگری در شرکت‌های طرف قرارداد را دارند، معرفی می‌شوند، با این حال از به‌کارگیری اتباع خارجی و نیرو‌های کم‌سن‌وسال جلوگیری خواهد شد و در این‌باره احکام قضائی لازم نیز صادر شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه هم اکنون آمار دوره‌گردان در شهر اصفهان به حداقل رسیده است، ادامه داد: بخشی از این افراد از میان کارتن‌خواب‌ها هستند که با هماهنگی نیروی انتظامی برخورد‌های قانونی لازم در دستور کار قرار گرفته و هدف اصلی شهرداری این است که با ساماندهی کامل دوره‌گردان، پدیده زباله‌گردی در شهر اصفهان به کمترین میزان ممکن برسد.