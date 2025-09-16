پخش زنده
سقوط بالابر در شهرک نیکاندیش اصفهان؛ ۲ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در گزارش یکی از شهروندان سقوط دستگاه بالابر در یکی از ساختمانهای در حال ساخت شهرک نیکاندیش، انتهای ارغوانیه اصفهان به امدادگران ۱۲۵ گزارش شد.
محمد شریعتی با اشاره به اینکه در این حادثه دو مرد ۵۶ و ۳۵ ساله دچار مصدومیت شدند، ادامه داد: آتشنشانان حاضر در محل، این افراد را با استفاده از بسکت و برانکارد مخصوص در شرایط ایمن به پایین منتقل و برای دریافت خدمات درمانی به نیروهای اورژانس تحویل دادند.