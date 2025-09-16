جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت ۱۸:۰۶ دقیقه امروز واژگونی یک تانکر با بار بنزین در وروردی کمربندی شهرستان فردوس منجر به حریق شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی

سرهنگ شازهی گفت: علت حادثه عدم توجه به جلو راننده تشخیص داده شده است.

وی با بیان اینکه راننده دچار صدمه جزئی شده است، گفت: کمربندی شهرستان فردوس نیز بر اثر این حادثه مسدود شده است و تردد از محور باغشهر اسلامیه انجام می شود.