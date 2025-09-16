در هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان بر امیدآفرینی، امنیت و حمایت از تولید تأکید شد.

تأکید بر امیدآفرینی، امنیت و حمایت از تولید

تأکید بر امیدآفرینی، امنیت و حمایت از تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این نشست با قدردانی از تلاش‌های فعالان اقتصادی در شرایط دشوار، بر اهمیت امنیت منطقه به عنوان پیش‌نیاز توسعه تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

حمید ملانوری شمسی، با اشاره به ظرفیت‌های استراتژیک کشور و استان، از رسانه‌ها خواست با تمرکز بر دستاوردها، در مسیر امیدآفرینی و اعتمادسازی حرکت کنند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم، با تأکید بر عبور ایران از شرایط حساس بین‌المللی، خواستار هم‌افزایی دولت و مردم برای افزایش تولید و رضایتمندی شد.

او عملکرد بانک ملی همدان را نیز مثبت ارزیابی کرد و از ارتقای رتبه استان در جذب منابع بانکی خبر داد.

این جلسه چهار مصوبه در حوزه حمل‌ونقل، انرژی، معادن و تسهیلات بانکی داشت.

اولین دستور کار درخواست اصلاح توافق دریافت کرایه حمل به دلیل فشار‌های مالی وارد بر شرکت‌های حمل‌ونقل، مقرر شد مکاتبه‌ای با امضای ریاست شورا به سازمان راهداری ارسال شود تا در توافق‌نامه دریافت کرایه حمل بازنگری و این تعهد از دوش شرکت‌ها برداشته شود.

مصوبه دوم، عضویت خانه معدن در کمیته‌های معدنی: نماینده خانه معدن استان به عنوان عضو مدعو بدون حق رأی در کمیته تعامل معادن و شورای معادن استان دعوت خواهد شد.

مصوبه سوم پیشنهادات اصلاحی در تعرفه حامل‌های انرژی تعیین نرخ ثابت برای تعرفه گاز واحد‌های اقتصادی«در حال حاضر به صورت شناور محاسبه می‌شود»، بخشودگی حق ترانزیت قبوض پیش از اعلام تعرفه‌های جدید.

اصلاح روش محاسبه قبوض برق و گاز برای مصارف بالای ۵ مگاوات، جمع‌بندی مسائل معادن توسط خانه معدن و طرح آنها در جلسات شورا و افزایش سقف تسهیلات مشروط به ارائه صورت‌های مالی پیشنهاد شد سقف تسهیلات مشروط از ۵۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و به ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی افزایش یابد و موضوع به شورای گفت‌وگوی کشور و بانک مرکزی منعکس شود.