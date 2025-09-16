پخش زنده
امروز: -
تیم بانوان چوگان بسپارشیمی در خانه فاتح میدان و رخش تالش مغلوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نخستین روز از رقابت بانوان چوگان باز در هفته یازدهم لیگ ملی چوگان با پیروزی ۱۱ بر ۷ بسپار شیمی سپیدان مقابل نزاجا و شکست ۱۴ بر ۷ رخش تالش برابر فراجا همراه بود.
هفته یازدهم رقابتهای لیگ ملی چوگان بانوان کشور امروز به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد. در این هفته تیمهای حاضر با ارائه بازیهایی تماشایی، رقابتهای جذابی را به نمایش گذاشتند.
در دیدار نخست این هفته، تیم بَسپار شیمی سپیدان با عملکردی قدرتمند موفق شد تیم نزاجا را با نتیجه ۱۱ بر هفت شکست دهد. این پیروزی، گامی مهم برای سپیدان در مسیر موفقیت در رقابتهای این فصل لیگ چوگان بانوان به شمار میرود.
در بازی دوم این هفته تیم رخش تالش در مصاف با تیم فراجا با نتیجه ۱۴ بر هفت مغلوب شد. این شکست، روز سختی را برای شاگردان رخش تالش رقم زد و کام آنها را در این دیدار تلخ کرد.
رقابتهای بخش بانوان روز چهارشنبه با دیدارهای دیگری ادامه خواهد یافت و انتظار میرود بازیهای هیجانانگیزی در انتظار تماشاگران باشد.
همچنین مسابقات بخش آقایان نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. در این رقابتها، تیمهای بسپار شیمی سپیدان، فراجا، نزاجا، رخش تالش، گوی و چوگان اسپادانا خمینیشهر و آذرخش شاهینشهر به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
این دیدارها به دلیل حضور تیمهای قدرتمند و رقابت نزدیک آنها از جذابیت بالایی برخوردار خواهد بود.