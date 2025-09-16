به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب پیش‌بینی می‌شود ۸۷ هزار تن محصول در فصل زراعی جاری برداشت شود.

ناصر نورزاده گفت: کاشت بادمجان در میناب از شهریور ماه در زمین‌های دشت شمالی بخش‌های مرکزی، کریان و توکهور و هشتبندی آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت شهرستان میناب به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی خارج از فصل در هرمزگان، افزود: برداشت این محصول از اواخر آبان آغاز می‌شود.

نورزاده گفت: با توجه به کیفیت و بازارپسندی مناسب، علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، به کشور‌های همسایه نظیر افغانستان و عراق نیز صادر می‌شود.