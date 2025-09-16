پخش زنده
کشت بادمجان در هزار و ۴۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان میناب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب پیشبینی میشود ۸۷ هزار تن محصول در فصل زراعی جاری برداشت شود.
ناصر نورزاده گفت: کاشت بادمجان در میناب از شهریور ماه در زمینهای دشت شمالی بخشهای مرکزی، کریان و توکهور و هشتبندی آغاز شده است.
وی با اشاره به اهمیت شهرستان میناب به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی خارج از فصل در هرمزگان، افزود: برداشت این محصول از اواخر آبان آغاز میشود.
نورزاده گفت: با توجه به کیفیت و بازارپسندی مناسب، علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، به کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق نیز صادر میشود.