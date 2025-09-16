به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل انتقال خون استان گفت: در راستای سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران کل انتقال خون سراسر کشور بر اساس شرح وظایف ابلاغی در حوزه‌های مختلف اعم از فنی و اداری در بازه زمانی شش ماه اول سال جاری، اداره کل انتقال خون استان یزد به عنوان استان برتر معرفی شد.

دکتر سید محمدرضا آقائی میبدی ضمن تبریک به اهداکنندگان و کارکنان انتقال خون یزد افزود: این مهم با ایثار اهداکنندگان خون به عنوان سرداران گمنام سلامت و همت کارکنان این اداره کل به عنوان سربازان گمنام سلامت بدست آمده است.

اداره کل انتقال خون یزد سال گذشته نیز به عنون استان برتر در کشور انتخاب شد.