به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این کتاب در ۵۱۲ صفحه و چهار بخش توسط انتشارات علم نوین به چاپ رسیده است.

بخش اول کتاب به تاریخ ادبیات نگاری، بخش دوم به تاریخ نگاری محلی در ایران، بخش سوم به تاریخ نگاری در عصر تیموری، صفویان و قاجار و بخش چهارم هم به بررسی ۱۹ نویسنده یزد از قرن ششم تا پانزدهم پرداخته است.

نگارش این کتاب هفت سال زمان برده است و منبع خوبی برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان ادب فارسی در حوزه تاریخ نگاری یزد به شمار می‌آید.