به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور عصر دیروز در سالن همایش‌های مرکز ملی فوتبال برگزار شد و سه تیم گیلانی با رقبای خود آشنا شدند.

بر اساس این قرعه کشی دو تیم سپیدرود رشت و شهرداری بندرآستارا در گروه اول و تیم چوکا تالش در گروه دوم این رقابت‌ها قرار گرفت.

رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور با حضور ۲۸ تیم و در دو گروه چهارده تیمه از هفتم مهر ماه آغاز خواهد شد و سه تیم به لیگ یک صعود خواهند کرد و شش تیم هم به لیگ سه سقوط خواهند کرد.