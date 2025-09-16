پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور عصر دیروز در سالن همایشهای مرکز ملی فوتبال برگزار شد و سه تیم گیلانی با رقبای خود آشنا شدند.
بر اساس این قرعه کشی دو تیم سپیدرود رشت و شهرداری بندرآستارا در گروه اول و تیم چوکا تالش در گروه دوم این رقابتها قرار گرفت.
رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور با حضور ۲۸ تیم و در دو گروه چهارده تیمه از هفتم مهر ماه آغاز خواهد شد و سه تیم به لیگ یک صعود خواهند کرد و شش تیم هم به لیگ سه سقوط خواهند کرد.