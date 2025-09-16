به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان از اجرای ۴۷۹ طرح اشتغال زا خبر داد.

ستار خیری افزود: این تعداد طرح اشتغال با هزینه ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرایی شده است.

وی با اشاره به بسته حمایتی در نظر گرفته شده برای مددجویان شامل تسهیلات قرض‌الحسنه و برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه همان طرح اشتغال افزود: طرح‌های اشتغال اجرا شده شامل صنایع دستی، فرش و گلیم، کشاورزی، زنبورداری، دامپروری، پرورش طیور، خدمات، حمل و نقل و صنعت است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان گفت: علاوه‌‎بر مددجویان، خانواده‌‎های نیازمند دارای شرایط هم می‌توانند با مراجعه به ادارات کمیته امداد در سراسر استان و با تأیید کارشناسان این نهاد نسبت به ارائه طرح اشتغال خود اقدام کنند.

خیری با اشاره به فراهم شدن زمینه اشتغال ۱۰ نفر از مددجویان از طریق کاریابی افزود: راه‌اندازی کسب و کار، تولید محصولات باکیفیت (کسب جایگاه در بازار) و دست‌یابی خانواده‌های نیازمند تحت حمایت و غیر تحت حمایت به درآمد پایدار از رویکرد‌های راه‌اندازی طرح‌های اشتغال است.