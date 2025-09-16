پخش زنده
استاندار کردستان گفت: همه تلاشها برای رسیدگی دقیق به پرونده و تأمین حقوق آسیبدیدگان انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندار کردستان با حضور در بیمارستان کوثر سنندج از مجروح حادثه معدن طلای قُلقُله سقز عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند درمانی و وضعیت پزشکی وی قرار گرفت.
آرش زرهتن لهونی در حاشیه این دیدار ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه، بر پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی تأکید کرد و گفت: همه تلاشها برای رسیدگی دقیق به پرونده و تأمین حقوق آسیبدیدگان انجام خواهد شد.
وی همچنین با تسلیت به خانواده جانباخته این حادثه و مردم شهرستان سقز افزود: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، بر تشکیل پرونده قضایی ومعرفی سریع ضاربین به دستگاه قضایی تأکید شدهاست.
استاندار کردستان با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت: تاکنون دو نفر از ضاربین این حادثه بازداشت و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
لهونی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده جانباخته و مجروحان حادثه، از اولویتهای دستگاههای مسئول است و در این زمینه اقدامات لازم دنبال خواهد شد.