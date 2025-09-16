سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از دیدار مقابل الوصل امارات گفت: این تیم بازیکنان خوبی دارد، بودجه آنها دو برابر ماست و امسال سرمایه‌گذاری زیادی کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، استقلال ایران و الوصل امارات فردا شب (چهارشنبه) در چارچوب هفته نخست سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم می‌روند.

ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از بازی فرداشب با الوصل امارات در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲، گفت: اولین بازی گروه اول لیگ قهرمانان آسیا سطح دو بین تیم‌های استقلال و الوصل برگزار خواهد شد؛ استقلال باید فردا شب در دبی به مصاف قوی‌ترین تیم گروه خود برود که از بازیکنان توانمندی برخوردار است.

وی افزود: بودجه تیم الوصل امارات دو برابر بودجه استقلال است؛ این تیم امسال سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده و اگر اشتباه نکنم در حدود ۲۵ میلیون دلار برای جذب بازیکن هزینه کرده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال عنوان کرد: بازیکن دفاع راست آنها پرتغالی است و می‌تواند خطرساز باشد. مربی آنها (لوئیز کاسترو) خیلی خوب است و او را دوست دارم و با او رفیق هستم. او موفقیت‌های زیادی در فوتبال کسب کرده و شخصا رابطه خوبی با ایشان دارم ولی در بازی رقیب هم هستیم. امیدوارم هر دو به مرحله بعد صعود کنیم ولی فردا برابر او قرار دارم. من نمی‌خواهم زیاد صحبت کنم و تنها هدف ما عبور از این مرحله و رسیدن به مرحله بعدی است.

سرمربی استقلال افزود: ما بازیکنان جدیدی را اضافه کردیم. بیشترشان چند روز قبل به ما اضافه شدند. زیاد با ما تمرین نکردند، چون در تیم‌های ملی خودشان بودند. فکر می‌کنم دو یا سه روز است که تمرین می‌کنیم. این کافی نیست برای ساختن تیمی که می‌خواهیم، اما یکی از تیم‌های قدرتمند خواهیم بود. من دوست داشتم یک ماه و نیم دیگر با الوصل بازی کنم، اما خواهیم جنگید و این بازیکنانی که داریم با ما خیلی کار کردند، اما در نهایت نمی‌توانیم حقایق را نگوییم و به بازیکنان جدید فشار وارد کنیم.

ساپینتو در ادامه عنوان کرد: بازیکنان باید روی فرم بیایند تا به تیم کمک کنند. البته آنها آماده کمک کردن هستند ولی نه برای نود دقیقه و در بازی فردا هم از آنها استفاده می‌کنیم.

سرمربی استقلال در پایان گفت: هواداران بدانند ما در حال آماده‌سازی تیم هستیم و یک تیم رقابتی در اختیار داریم. وقتی بازیکنان به فرم فیزیکی خود برسند و با هم هماهنگ شوند، تیمی قوی خواهیم بود.