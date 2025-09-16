پخش زنده
صداوسیمای مرکز کردستان یکی از مراکز رسانهای پیشرو کشور در اجرای طرح تحول فنی و تجهیزاتی با استفاده از جهیزات روز دنیا برای ارتقای کیفیت شبکه و رضایتمندی مخاطب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، صداوسیمای مرکز کردستان به عنوان یکی از مهمترین رسانههای بومی در استان، نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف سند تحول رسانهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ایفا میکند.
این سند که با هدف ارتقای کیفیت، کارآمدی و تاثیرگذاری رسانه ملی تدوین شده است، بر چند محور کلیدی تأکید دارد که صداوسیمای مرکز کردستان در همه زمینهها پیشرو است.
این مرکز با تولید برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی به زبان کردی و فارسی، به تقویت هویت بومی و همبستگی ملی پرداخته است
در راستای سند تحول رسانهای، صداوسیمای مرکز کردستان به روزرسانی و توسعه زیرساختهای فنی و فناوری خود را در دستور کار دارد تا بتواند با سرعت و کیفیت بالاتر به مخاطبان خود خدمترسانی کند.
یکی از مهمترین برنامهها در این زمینه اچ دی سازی شبکه استانی بوده تا مخاطب بومی از بهترین میزان کیفیت صداوتصویر بهرهمند شود.
صداوسیمای مرکز کردستان، حالا فقط یک مرکز رسانهای نیست، بلکه نقطهای الهامبخش در تحقق عدالت رسانهای، هویت بخشی، گسترش فنآوری بومی و پیوند رسانه با مردم است.