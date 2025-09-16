پخش زنده
مهمترین مصوبه نشست ستاد مسکن مهاباد، واگذاری مسئولیت کامل ساخت و تحویل زمینهای فاز ۲ پیام به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این شهرستان بود تا فرآیند واگذاری به متقاضیان تسریع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نشست ستاد مسکن مهاباد با مصوبات مهمی در خصوص رفع مشکلات مسکن در این شهرستان همراه بود. بر اساس یکی از کلیدیترین تصمیمات اتخاذ شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهاباد به عنوان مسئول اصلی ساخت و تکمیل زمینهای فاز ۲ پیام تعیین شد تا فرآیند واگذاری این زمینها به متقاضیان تسریع یابد.
از دیگر مصوبات این نشست، همکاری و هماهنگی ادارات خدماترسان با بنیاد مسکن مهاباد جهت تامین آب، گاز، برق و تلفن برای این اراضی بود.
همچنین مقرر شد تا با حضور مسئولان استانی، مشکلات متقاضیان زمینهای فاز ۲ پیام به سرعت رسیدگی شود. در این راستا، از شهرداری مهاباد نیز خواسته شد تا از هرگونه ممانعت در عملیات ساختمانی این زمینها خودداری نماید.
این مصوبات با هدف رفع موانع و تسریع در روند خانهدار شدن متقاضیان در فاز ۲ پیام مهاباد اتخاذ شده است.