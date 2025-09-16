رحمان عموزاد، کشتی گیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی آزاد کشورمان با پیروزی مقابل حریف ژاپنی به مدال طلا دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقات رده بندی و فینال ۲ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امشب در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۳ بر صفر اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ریل وودس از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ سوجیت از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر پیمان بیابانی کشتی گیر ایرانی الاصل از کانادا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن را در یک تایم شکست داد و با انتقام شکست پاریس به نشان طلا دست یافت.