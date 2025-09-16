بازبینی از طرحهای عمرانی و ترافیکی جوادیه و بزرگراه تندگویان–نواب
مجموعهای از طرحهای عمرانی و ترافیکی محدوده جوادیه و بزرگراه تندگویان–نواب، با حضور جمعی از مدیران منطقه بازبینی و بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
در این بازدید که سید محمد فیاض مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمانها و مناطق شهرداری تهران، حامد فتحی معاون فنی و عمران منطقه ۱۶، روحالله فلاحی گیلان شهردار ناحیه یک و جمعی از مدیران اجرایی حضور داشتند موضوع احداث دوربرگردان مورد درخواست اهالی محله جوادیه، تکمیل کندرو در محدوده یادشده و همچنین بازدید میدانی از طرح ۳۶۰ درجه (بخش دوم) در خیابان ۲۰ متری جوادیه و بازار، برای ارزیابی و تصمیمگیریهای اجرایی در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی شهرداری تهران در این بازدید، بر ضرورت تسریع در اجرای طرحها و توجه ویژه به ارتقای دسترسیهای محلی تأکید کرد.
هدف اصلی از این بازدید میدانی، شناسایی مشکلات موجود، هماهنگیهای اجرایی و برنامهریزی برای تسریع در تکمیل طرحهای اولویتدار عنوان شد.