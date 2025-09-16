

سعید دارابی با بیان اینکه ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران در سال جاری پرداخت شده است، افزود: کل مبلغ گندم خریداری شده از کشاورزان در سال جاری ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است.

به گفته مدیرکل غله لرستان، از این مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده و مابقی مطالبات در حال پیگیری است.