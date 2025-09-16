پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندم کاران لرستانی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندم کاران این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: تاکنون ۲۱۹ هزار تن گندم در ۳۷ مرکز بخش خصوصی، ملکی و مباشر از کشاورزان خریداری شده است.
سعید دارابی با بیان اینکه ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران در سال جاری پرداخت شده است، افزود: کل مبلغ گندم خریداری شده از کشاورزان در سال جاری ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است.
به گفته مدیرکل غله لرستان، از این مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده و مابقی مطالبات در حال پیگیری است.