مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان: مهریز از مهمترین مناطق استان در حوزه میراث فرهنگی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید محمد رستگاری گفت: شهرستن مهریز با پیشینهای ارزشمند و برخورداری از بیش از ۶۰۰ اثر شناساییشده واجد ارزش ثبتی و ۱۲۰ بنای ثبتشده ملی از مهمترین مناطق استان در حوزه میراث فرهنگی محسوب میشود.
وی افزود: همچنین سه اثر جهانی شامل کاروانسرای زینالدین، باغ پهلوانپور و قنات حسنآباد این شهرستان را در سطح ملی و جهانی ممتاز کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان محلی اظهار داشت: در سالهای گذشته با همکاری شهرداری مهریز، دهیاریها و هیئت امنای مساجد و بناهای تاریخی، اقدامات گستردهای در زمینه مرمت و احیای بافتهای تاریخی انجام شده است.
به گفته رستگاری، میراث فرهنگی تأمین مصالح را برعهده داشته و بخش اجرایی توسط شهرداری و دهیاریها پیش رفته است؛ روندی که همچنان ادامه دارد.
وی به نمونهای از این اقدامات اشاره کرد و گفت: در روستای تاریخی ارنان، تأمین مصالح برای مرمت قلعه انجام شده و با مشارکت دهیاری و مردم روستا، کار معابر و رونقبخشی به فضاها در دست اجراست. همچنین مرمت قلعه در دستور کار قرار دارد.
رستگاری، استان یزد را پیشتاز در جلب مشارکت شهرداریها و دهیاریها در سطح کشور دانست و اظهار داشت: این رویکرد در قالب تفاهمنامههای مشترک، به احیا و مرمت بازار سنتی یزد، برجهای تاریخی، موزه بزرگ یزد و بسیاری از آثار شاخص منجر شده است. چنین همکاریهایی باعث سرعت گرفتن روند بازسازی و افزایش جذابیت برای گردشگران خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد از تأمین بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی و ملی در سال ۱۴۰۳ برای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و تصریح کرد: این اعتبارات با مشارکت مجموعههای محلی و مردمی چندین برابر شده و به اقدامات ماندگار و مؤثر در حفظ و احیای بناهای تاریخی منجر خواهد شد. امیدواریم این روند در سال جاری نیز تداوم یابد.